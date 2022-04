‘Il Corvo’: ecco chi sarà il nuovo protagonista nel remake firmato Rupert Sanders

Grandi notizie per i fan di The Crow: il reboot, sempre più vicino, ha ora un protagonista. Si tratta di Bill Skarsgård, già noto per aver interpretato il clown Pennywise nel remake di It, tratto dal libro di Stephen King.

Leggi anche David di Donatello 2022, tutti i candidati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bill Skarsgård (@billskarsgard_)

Sarà lui il nuovo Corvo, diretto da Rupert Sanders e affiancato dalla cantautrice FKA twigs, anche lei tra i protagonisti. Il revenge thriller è scritto da Zach Baylin ed è basato sulla graphic novel originale creata, scritta e illustrata da James O’Barr.

«Il Corvo è oscuro, poetico e a volte inquietante», dice Sanders. «È una storia di amore, perdita, dolore e vendetta. È un grande onore rivisitare l’iconico fumetto di James O’Barr e immaginare Il Corvo oggi».

La storia è arrivata per la prima volta sullo schermo nel 1994, con Brandon Lee, morto durante le riprese del film, nella parte del protagonista. Il trailer del film originale: