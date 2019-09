Il boss dei Marvel Studios Kevin Feige produrrà un film di Star Wars

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios e produttore di tutti i film di supereroi del Marvel Cinematic Universe, produrrà un nuovo film di Star Wars, dopo la trilogia che si chiude con The Rise of Skywalker.

In un’intervista con l’Hollywood Reporter, il presidente della Disney Alan Horn ha confermato che Feige lavorerà al suo fianco con Kathleen Kennedy di Lucasfilm. Ha dichiarato in una nota: “Siamo entusiasti dei progetti su cui Kathy e il team di Lucasfilm si stanno concentrando, non solo Star Wars ma anche Indiana Jones e tanto altro”.

“Con la fine della saga di Skywalker”, ha aggiunto Horn, “Kathy sta perseguendo una nuova era nella narrazione di Star Wars, e visto che Kevin è un grande fan, era logico che questi due straordinari produttori lavorassero insieme a un film di Star Wars». Il nuovo capitolo prodotto da Feige si aggiungerà a quelli già in programma per i prossimi anni, che includono una nuova trilogia diretta da Rian Johnson e alcuni nuovi film di cui si occuperanno David Benioff e D.B. Weiss, gli showrunner di Game of Thrones.

Secondo una “fonte ben informata”, Feige avrebbe anche già chiesto a un attore “importante” se fosse interessato a un grosso ruolo nella pellicola.