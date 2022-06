Il biopic di Madonna ha (forse) trovato la sua protagonista

Madonna ha forse trovato l’attrice che la interpreterà nel suo biopic, che la stessa Queen of Pop ha scritto e che dirigerà (dopo le precedenti prove dietro la macchina da presa con Sacro e profano e W.E. – Edward e Wallis).

“Forse” perché manca ancora il sì del nome in questione, che poi è uno di quelli considerati fin dall’inizio in pole position per la parte.

Si tratta di Julia Garner, l’attrice di Ozark (serie per la quale ha ricevuto due premi Emmy) e, più di recente, del campione di visualizzazioni Inventing Anna, entrambe su Netflix.

Il team di Garner sta ora valutando se accettare o meno l’offerta del film, che si concentrerà sui primi anni da ballerina e cantante di Madonna nella New York degli anni ’80.

Tra le attrici considerate (e, pare, provinate) ci sono state anche Florence Pugh (già candidata all’Oscar per l’ultimo Piccole donne), il volto di Euphoria Alexa Demie, Odessa Young e le cantanti Bebe Rexha e Sky Ferreira.

Le audizioni, riporta una fonte a Variety, sono state estenuanti, perché la produzione richiede che la protagonista sappia cantare e ballare.

Madonna spera che il film «possa trasmettere l’incredibile viaggio in cui la vita mi ha portata come artista, musicista, ballerina ed essere umano che ha cercato di farsi strada nel mondo. Il focus di questo progetto sarà sempre la musica. La musica è ciò che mi ha fatta andare avanti, l’arte mi ha sempre tenuta in vita. Ci saranno anche tanti aneddoti mai raccontati, e chi meglio di me può farlo?».