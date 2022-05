‘I tuttofare’: in anteprima il trailer del film-rivelazione al Festival di Locarno

Si può parlare di integrazione in modo intelligente e insieme leggero? Lo fa I tuttofare, film-rivelazione all’ultimo Festival di Locarno in uscita il prossimo 9 giugno con Academy Two di cui vi mostriamo il trailer in anteprima.

Diretto dalla spagnola Neus Ballús, è tornato a casa dal festival svizzero con il premio per i migliori attori, andato a entrambi i protagonisti, ovvero Mohamed Mellali e Valero Escolar.

Ambientato a Barcellona, I tuttofare racconta la storia di Moha (Mohamed Mellali), un giovane immigrato marocchino che inizia a lavorare in una piccola azienda idraulica alla periferia della città. Il giovane dovrebbe sostituire in futuro Pep (Pep Sarrà), un operaio anziano prossimo alla pensione, ma sin dal primo giorno non va a genio al capo idraulico, Valero (Valero Escolar). Nonostante la sua timidezza, Moha riesce tranquillamente a gestire la clientela, eppure continua a stare in antipatia a Valero… Riuscirà il capo a superare i suoi pregiudizi?