I misteri del mondo della musica arrivano su Netflix

Una nuova serie Netflix indagherà sul alcuni degli eventi più misteriosi del music biz, dall’attentato a Bob Marley nel 1976 fino agli omicidi di Sam Cooke e Jam Master Jay.

Otto episodi che debutteranno sulla piattaforma il 12 ottobre. Si inizia con Who Shot the Sheriff?, un approfondimento sul ruolo che i politici giamaicani e la CIA hanno avuto nell’attentato a Marley. Il mese dopo invece, la documentarista Barbara Kopple racconterà l’incontro di Johnny Cash e il Presidente Nixon.

Un nuovo episodio di ReMastered uscirà una volta al mese fino a maggio 2019.

La prima stagione si concluderà con Devil at the Crossroads, in cui sarà raccontata la storia della leggenda del blues Robert Johnson e del suo fantomatico “patto con diavolo”.

ReMastered è una serie firmata da Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist.