‘I miserabili’, guarda in esclusiva la clip dell’opera prima di Ladj Ly premiata a Cannes

Era uno dei film d’autore più attesi nelle sale italiane in questa primavera, e invece come molti altri titoli è rimasto bloccato dall’emergenza coronavirus. Vincitore del Premio della giuria al Festival di Cannes 2019 e candidato nella cinquina dei migliori film stranieri agli Oscar di quest’anno, I miserabili di Ladj Ly arriva finalmente anche da noi. In streaming. È il primo titolo disponibile dal 18 maggio su MioCinema.it, la prima piattaforma digitale dedicata al cinema d’autore, nata da un’idea di Lucky Red (la casa di distribuzione del film) con Circuito Cinema e MYmovies. Dallo stesso giorno, il film sarà disponibile anche sulla piattaforma on demand Sky Primafila Premiere.

I miserabili, opera prima (incredibile ma vero) dell’autore francese di origine maliana già collaboratore dello street artist JR, prende spunto dal capolavoro omonimo di Victor Hugo per raccontare una storia di periferia contemporanea, in cui gli emarginati sono sia i residenti riottosi dell’area metropolitana parigina sia gli agenti di polizia che cercano di sedare le loro rivolte. Basterà un pretesto da niente a scatenare il nuovo “odio” nelle banlieue.

In questa clip che vi mostriamo in anteprima, si vede l’incontro tra i poliziotti protagonisti e un vecchio informatore appena uscito di prigione. Che improvvisa un rap (o trap?) a bordo strada.