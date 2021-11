‘I fratelli De Filippo’, guarda il trailer del film di Sergio Rubini

Eduardo è la prima rockstar del Novecento, come ci ha spiegato alla Festa del Cinema di Roma anche lo stesso regista Sergio Rubini, che voleva raccontare le storia del trio De Filippo come fossero i Beatles. Il film segue quindi i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo (Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel e Mario Autore), figli illegittimi di Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Che ai ragazzi non lascia nulla della sua eredità, ma trasmette tutto il suo talento.

I fratelli De Filippo è un romanzo di formazione e di riscatto, che passa per la formazione del trio, sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e finalmente realizzato, superando difficoltà e conflitti. Quella dei De Filippo è la storia di una ferita familiare che si trasforma in arte. E di tre giovani, che, unendo le forze, danno vita a un modo del tutto nuovo di raccontare la realtà con uno sguardo che arriva fino al futuro.

Nel cast, oltre agli ottimi Pinelli, Ferraioli Ravel e Autore c’è un inedito Biagio Izzo nei panni di Vincenzo, figlio di Eduardo Scarpetta, che ha invece il volto di Giancarlo Giannini. Tra i protagonisti anche Susy Del Giudice, Marianna Fontana, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Nicola di Pinto, Augusto Zucchi, Lucianna De Falcon, Maurizio Micheli e Vincenzo Salemme.

Il film, una produzione Pepito Produzioni, Nuovo Teatro, RS Productions con RAI Cinema arriva nelle sale il 13, 14 e 15 dicembre distribuito da 01 Distribution.