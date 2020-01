I film dello Studio Ghibli arrivano su Netflix

Buone nuove per tutti i fan delle opere di Hayao Miyazaki e non solo: Netflix ha annunciato l’arrivo sulla piattaforma di tutti i film dello Studio Ghibli. Preparatevi quindi a vedere in streaming e direttamente da casa titoli come La principessa Mononoke, Il castello errante di Howl e molti altri.

Questo l’elenco completo dei titoli che debutteranno tra il 1 febbraio e la fine di aprile.

Il castello nel cielo

Il mio vicino Totoro

Kiki

Consegne a domicilio

Pioggia di ricordi

Porco Rosso

Si sente il mare

I racconti di Terramare

Nausicaä della valle del vento

Pom Poko

I sospiri del mio cuore

La principessa Mononoke

I miei vicini Yamada

La città incantata

La ricompensa del gatto

Il castello errante di Howl

Ponyo sulla scogliera

Arrietty

Il mondo segreto sotto il pavimento

La collina dei papaveri

Si alza il vento

Quando C’era Marnie

La Storia della Principessa Splendente

L’annuncio è stato fatto con un video che potete vedere qui: