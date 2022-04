I corpi e l’anima della Settima Arte

Appuntamento primaverile per La Settima Arte Cinema e Industria di Rimini, la manifestazione patrocinata da Confindustria Romagna dedicata ai professionisti del cinema, in programma fino a domenica 1° maggio.

Ecco i premiati di questa “tornata”, dopo quella dello scorso autunno. Il Premio Cinema e Industria ad honorem 2022 è assegnato al regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore, quest’anno nelle sale col bellissimo documentario Ennio sulla figura di Morricone, che riceverà il riconoscimento il 30 aprile al Teatro Galli di Rimini insieme agli altri premiati. Ovvero Tempesta (Premio alla produzione), Vision Distribution (Premio alla distribuzione), Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi (Premio artistico) e Carlotta Cristiani (Premio al montaggio).

Tra gli ospiti della manifestazione anche la regista rivelazione Maria Iovine, che presenterà il 29 aprile alle 21 al Cinema Fulgor, storico indirizzo “felliniano”, il suo premiatissimo documentario Corpo a corpo, dedicato all’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La regista e autrice riceverà il Premio intitolato alla memoria di Roberto Valducci, patron del gruppo delle aziende farmaceutiche Valpharma.

«Questa edizione in presenza si concentra sullo sforzo collettivo di ripartenza del settore, sul concetto di cinema come industria culturale che coinvolge professioni trasversali, sulla riconquista di spazi comuni dove fruire insieme le opere, in un mondo dove spettatori e operatori del settore sono alleati. Un’idea pienamente rappresentata anche nell’immagine scelta per il manifesto del 2022», ha dichiarato il direttore artistico Roy Menarini.