‘House of Gucci’, guardate SUBITO il trailer del film con Lady Gaga e Adam Driver

Dopo le immagini rubate dal set italiano, quelle ufficiali e le locandine, vediamo finalmente la Patrizia Reggiani di Lady Gaga in azione nel trailer di House of Gucci. È il primo ruolo della star dopo il debutto con A Star is Born, con cui è stata nominata sia agli Oscar che ai Golden Globe.



Basato sul libro di Sara Gay Forden del 2001, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, il film diretto da Ridley Scott segue la dinastia dell’alta moda in tre decenni tra lotte di potere, tradimenti, scandali, e in particolare racconta l’assassinio di Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver) e la caduta della famiglia. Gaga impersona appunto Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio che è stata processata e condannata per aver orchestrato il suo omicidio dopo che lui l’ha lasciata per una donna più giovane. Ha scontato 18 anni di carcere, prima di essere rilasciata nel 2016.



“Non mi considero una persona con uno spiccato senso morale”, dice Gaga nei panni del personaggio, “ma non sono ipocrita”. A fare da colonna sonora alle sfilate, al matrimonio della coppia e alle notti scatenate in discoteca nel trailer c’è Heart of Glass dei Blondie. Best line del trailer: “Father, Son and House of Gucci”.



Ovviamente non mancano le polemiche: ad aprile Patrizia Gucci, pronipote di Guccio Gucci, aveva dichiarato all’Associated Press di essere preoccupata che il film andasse “oltre la storia di un crimine che ha catturato i titoli dei giornali facendo breccia nelle vite private degli eredi Guccio Gucci. Siamo davvero delusi. Parlo a nome della famiglia. Stanno rubando la nostra identità per un profitto, per aumentare le entrate del sistema hollywoodiano. La nostra famiglia ha un’identità, la privacy. Possiamo parlare di tutto, ma ci sono limiti che non vanno oltrepassati”.



House of Gucci è scritto da Roberto Bentivegna e arriverà al cinema negli USA il 24 novembre mentre in Italia solo a dicembre. Il super cast comprende anche Al Pacino, Jared Leto (alias Paolo Gucci, irriconoscibile), Salma Hayek e Jeremy Irons. Qui sotto il trailer in italiano.