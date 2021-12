‘House of Gucci’, guarda in anteprima la featurette con Lady Gaga e il resto del super cast

«I Gucci erano una delle dinastie più famose d’Italia», dice Lady Gaga. «L’intera famiglia era coinvolta in questa guerra intestina per designare l’erede al trono», prosegue Adam Driver. In questa featurette di House of Gucci (al cinema del 16 dicembre), i protagonisti raccontano

il nucleo dell’attesissimo film di Ridley Scott. E cioè la famiglia e l’eredità che c’era in ballo per chiunque ne fosse a capo.



In particolare House of Gucci racconta di quando Patrizia Reggiani (Lady Gaga, già nominata ai Golden Globe), una ragazza di umili origini, entra a far parte della dinastia sposando Maurizio (Adam Driver). La sua sfrenata ambizione inizierà a incrinare i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendetta e infine… omicidio.



Del super cast fanno parte anche Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Camille Cottin, Salma Hayek e Al Pacino.