‘House of Gucci’ aprirà la prossima Mostra del cinema di Venezia?

«Italy: 1 September 2021 (Venice Film Festival)» si legge su IMDb, il database cinematografico più grande e affidabile del mondo, nella sezione “date di uscita” di House of Gucci, il film sull’omicidio di Maurizio Gucci diretto da Ridley Scott e interpretato da un supercast composto da Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek.

Dunque per tutti l’equazione è molto semplice: ma allora aprirà la prossima Mostra del cinema di Venezia! È infatti proprio il 1° settembre la data d’inizio del festival, e House of Gucci ha tutte le carte in regola per avere lì la sua première.

Ancora non è arrivato l’annuncio ufficiale, ma la febbre sul web, come si suol dire, è già salita. Il set di House of Gucci, diviso tra Roma, Milano e altre località italiane, è stato il più paparazzato dell’anno, complici anche i look di Lady Gaga nei panni di Patrizia Gucci. E gli osservatori lo vedono già in rampa di lancio per la prossima Awards Season.

Sempre su IMDb si legge un’altra data d’uscita italiana, stavolta nelle sale: 3 dicembre 2021. Attendiamo…