House of Cards: Frank Underwood è morto

Frank Underwood è morto. Il Presidente degli Stati Uniti interpretato da Kevin Spacey nella serie di Netflix è sepolto di fianco alla tomba del padre.

Lo si vede nella nuova clip condivisa dal canale Twitter ufficiale della serie. Nella scena di pochi secondi, la vedova Underwood parla alla pietra tombale: “Ti dirò questo, Francis. Quando mi seppelliranno non sarà nel giardino di casa mia. E quando verranno a omaggiarmi dovranno fare la fila.”

Questo ovviamente significa due cose: che a Kevin Spacey non è stata data una seconda possibilità per via degli scandali sulle molestie sessuali che l’hanno coinvolto, e che Robin Wright, l’attrice che interpreta la moglie Claire, avrà tutti i riflettori puntati su di sé e molte ambizioni da soddisfare. Magari quella di diventare lei stessa Presidente degli STati Uniti.