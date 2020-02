Helen Mirren vuole fare un film con Checco Zalone

«Vorrei lavorare in qualunque film ambientato in Puglia, adoro Checco Zalone». Lo confessa Helen Mirren in un’intervista rilasciata a Valerio Cappelli e pubblicata sul Corriere della Sera di oggi. L’attrice, premiata con l’Orso d’oro alla carriera alla Berlinale ora in corso, ha una nota passione per la nostra regione. «Ho una casa nel Salento, faccio una vita normale, partecipo alle feste di paese, vado a fare la spesa, mi dedico al giardinaggio».

La star inglese, vincitrice di un Oscar per The Queen – La regina nel 2007, di recente ha già lavorato con un autore italiano. È stata protagonista, insieme a Donald Sutherland, di Ella & John – The Leisure Seeker, il film “americano” di Paolo Virzì. Che, guarda caso, è il co-sceneggiatore di Tolo Tolo, l’ultimo film di Checco Zalone. Tutto torna.