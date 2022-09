Harry Styles in concerto: «Ho fatto un salto veloce a Venezia per sputare su Chris Pine»

E finalmente anche Harry Styles ha detto la sua sul tanto chiacchierato spitgate, uno dei temi più caldi di Venezia 79. Il probabile sputo di Styles a Chris Pine, co-protagonisti di Don’t Worry Darling, il film di Olivia Wilde, ha tenuto banco negli ultimi giorni, aprendo a grandi speculazioni su possibili dissidi interni visto anche i precedenti gossip che hanno circondato la pellicola.

Dopo le dichiarazioni di un rappresentate di Pine, che ha parlato di un tentativo «di creare un dramma inesistente», Styles ha rotto il silenzio ed è voluto tornare a parlare in prima persona sull’accaduto.

La scorsa notte l’artista si è esibito a New York, per la decima delle quindici date live previste nella città americana. «Questo è il nostro decimo spettacolo al Madison Square Garden. È davvero magnifico essere tornati a New York», ha detto Styles dal palco. Il cantante ha poi aggiunto ironicamente: «Ho fatto giusto un salto veloce a Venezia per sputare su Chris Pine. Ma non preoccupatevi, siamo tornati!». Nell’ovazione dello stadio, Styles è scoppiato a ridere.

Harry breaking his silence about the spitting incident with Chris Pine! #LoveOnTourNYC (Via esnydaylights) pic.twitter.com/NnQJdVqE8r — Harry Styles Updates. (@TheHarryNews) September 8, 2022

Lo spitgate sembra quindi giungere alla sua conclusione.