Harry Styles è un agente gay in ‘My Policeman’: guarda il trailer ORA

È arrivato il trailer di My Policeman, attesissimo film starring Harry Styles insieme a Don’t Worry Darling, diretto dalla compagna Olivia Wilde.

Ambientato nell’Inghilterra degli anni ’50, My Policeman racconta la storia di tre ragazzi – il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin, già Lady D in The Crown) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) – alle prese con la loro educazione sentimentale. L’agente Tom interpretato da Styles è un giovane omosessuale che vive in una società in cui è illegale esserlo.

Nei panni dei tre protagonisti in età più matura ci sono rispettivamente Linus Roache, Gina McKee e Rupert Everett. Il film è diretto dal regista teatrale Michael Grandage, che ha esordito al cinema nel 2016 con Genius, in cui ha diretto Colin Firth, Jude Law e Nicole Kidman.

My Policeman arriverà su Amazon Prime Video il prossimo novembre.

Qui il trailer: