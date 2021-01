Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme?

Secondo People, Olivia Wilde e Harry Styles si frequenterebbero da «alcune settimane» dopo essersi incontrati sul set del nuovo film dell’attrice e regista della Rivincita delle sfigate, Don’t Worry Darling.



36 anni lei e 26 anni lui, i due sono stati visti che si tenevano per mano al matrimonio del manager di Styles, Jeffrey Azoff, durante il fine settimana. Le foto pubblicate da Page Six li mostrano entrambi con le mascherine mentre camminano mano nella mano. Olivia indossa un abito floreale lungo e una fascia rosa, mentre Harry ha optato per un abito nero vintage.

«Erano a Montecito, in California, per un matrimonio nel week end», ha detto a People una fonte anonima. «Erano affettuosi anche quando stavano con i loro amici, si tenevano per mano e sembravano molto felici. Si frequentano da poche settimane».

Solo 16 ospiti erano stati invitati alle nozze, a causa delle precauzioni per il Covid, riferisce TMZ. Harry ha officiato la cerimonia e ha portato Olivia come sua accompagnatrice, secondo il sito.



Pare che la coppia in seguito sia tornata a Los Angeles insieme: sono stati fotografati mentre arrivavano a casa di Harry con i bagagli.

Olivia Wilde si è lasciata all’inizio del 2020 con Jason Sudeikis, dal quale ha avuto due figli due figli – Otis, 6 anni, e Daisy, 4 –, ma sembra che gli ex si siano impegnati ad avere un buon rapporto e sono stati fotografati mentre si abbracciavano a dicembre.

Olivia ha detto di aver fatto un «piccolo balletto della vittoria» quando Harry è entrato ufficialmente nel cast del suo nuovo film, che vede l’ex star dei One Direction recitare al fianco di Chris Pine, Florence Pugh, KiKi Layne, Gemma Chan e Nick Kroll.

«Per me è molto moderno», ha detto Olivia a Vogue alla fine dell’anno scorso. «Spero che quella sicurezza di sé che Harry ha come uomo – privo di qualsiasi traccia di mascolinità tossica – sia indicativo della sua generazione e quindi del futuro del mondo».



«Penso che stia sostenendo e diffondendo questa idea in molti modi. È davvero potente e straordinario vedere qualcuno nella sua posizione ridefinire cosa può significare essere un uomo sicuro di sé».

Intanto sui social media, la notizia è stata accolta bene dai fan, in molti sperano che i due si frequentino davvero. “Olivia Wilde che esce con Harry Styles dopo aver rotto con Jason Sudeikis… è roba potente”, ha scritto qualcuno. “In genere non mi importa di chi frequentino con le celebrità perché non è mia vita, ecco – ma amo la potenziale coppia Olivia Wilde / Harry Styles. Felice per loro”, ha twittato un altro.