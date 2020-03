Harry Potter: in lavorazione lo spin-off su Voldemort

Nonostante siano passati molti anni ormai dalla pubblicazione dell’ultimo film della saga, i fan di Harry Potter non hanno mai smesso di sognare un ritorno dei loro personaggi preferiti. E, dopo i due film della saga Animali Fantastici, pare che potrebbe aggiungersi nuovo materiale alla collezione: come riporta il sito americano WGTC infatti, Warner Bros starebbe lavorando alla scrittura di un nuovo film che racconta la storia di Voldemort. E il nome che sta circolando come protagonista è quello di Noah Schnapp, che abbiamo già visto in Stranger Things.

Mentre aspettiamo nuovi sviluppi, possiamo consolarci con le repliche della saga originale che Italia 1 trasmetterà a partire da lunedì prossimo: