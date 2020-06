Harry Potter: in arrivo un nuovo videogame per PS5 e Xbox?

Il nuovo videogame targato Harry Potter sarebbe sempre più vicino. I rumors circolano sul web da anni, ma si parla anche di una data di pubblicazione, il 2021. Se fosse vero, questo sarebbe il primo videogame per console dal 2012 e da Harry Potter per Kinect. Lo riportano quasi tutti i siti di settore, collegandosi così alle immagini che erano leakate qualche mese fa.

Le voci di un nuovo gioco infatti si susseguono dal 2018, quando su Twitter era pure spuntato questo video che potete vedere qui sotto:

Leaked footage of an upcoming #HarryPotterGame. It actually looks kind of interesting? o_0

Needs more SPAWN pic.twitter.com/t1YVolk5sE

