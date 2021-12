Harry Potter: il cast al completo nella nuova foto ufficiale

Manca pochissimo. Il 1° gennaio andrà in onda lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. E, dopo aver visto il primo trailer e una foto di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, ora sui profili social di HBO Max è stata pubblicata anche la locandina, che vede molti dei protagonisti di nuovo insieme. La trovate qui sotto. Lo speciale, sarà un tuffo nel ciclo di film inaugurato, nel novembre da 2001, da Harry Potter e la pietra filosofale di Chris Columbus. «Questo speciale racconterà il magico e inedito making-of della saga, insieme a tante interviste con il cast. I fan potranno fare un viaggio in prima persona dentro una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi», recita il comunicato ufficiale. Preparate le bacchette.