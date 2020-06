Gwyneth Paltrow ha lanciato una candela “al profumo di orgasmo”

Dopo la candela al profumo di vagina (This Smells Like My Vagina), molto chiacchierata ma anche molto venduta, Gwyneth Paltrow ne ha lanciata un’altra che fa già discutere i social come e più di prima: This Smells Like My Orgasm, ovvero “al profumo del mio orgasmo”.

L’attrice e imprenditrice l’ha annunciato durante la sua apparizione alla trasmissione The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, descrivendo il nuovo blend come «un misto di pompelmo, neroli, ribes nero, con l’aggiunta di tè verde Gunpowder e rosa turca: un’essenza sexy, sorprendente, che crea dipendenza».

La candela è già disponibile, al prezzo di 75 dollari, nello store di goop, il sito della compagnia di lifestyle fondata dall’attrice, che quest’anno ha anche ispirato la docuserie Netflix goop lab con Gwyneth Paltrow.