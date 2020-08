‘Gucci’: Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Robert De Niro nel cast del film?

Anche se Ridley Scott deve ancora finire le riprese di The Last Duel, pare che nel frattempo il suo team stia pensando a un super cast per il film sul delitto Gucci. Deadline riporta che Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Huston e Reeve Carney siano in trattative per recitare nel lungometraggio in cui Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci che è stata processata e condannata per aver orchestrato il suo assassinio sui gradini del suo ufficio nel 1995. Ha scontato 18 anni di carcere prima di essere liberata nel 2016.

È il primo progetto cinematografico di Gaga dopo la nomination come miglior attrice al fianco di Bradley Cooper in A Star Is Born del 2018, film grazie al quale ha vinto un Oscar per la miglior canzone originale con Shallow. La MGM ha ottenuto i diritti ad aprile con l’intenzione di entrare in produzione dopo che Scott avrà terminato le riprese di The Last Duel, che riprenderanno la prossima settimana dopo lo stop forzato a causa della crisi sanitaria. A unirsi alla popstar sul set potrebbero quindi esserci Driver, Leto, Pacino e De Niro in ruoli di cui però non sono ancora stati resi noti i dettagli.

Gucci è scritto da Roberto Bentivegna e basato sul libro di Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.