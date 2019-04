‘Guava Island’, il film di Donald Glover e Rihanna è ora disponibile (gratis)

Guava Island, il film con protagonisti Donald Glover e Rihanna, è disponibile da questa mattina in streaming – gratis per 18 ore – su Amazon, dopo avere debuttato al Coachella. Si tratta di un “thriller tropicale” secondo Vanity Fair, chiaramente influenzato da City of God e Purple Rain. Secondo il New York Times il film mette in scena diverse canzoni che Donald Glover ha pubblicato sotto il moniker Childish Gambino, tra cui le hit This Is America, Saturday e Summertime Magic.

Quando Glover ha presentato ad Amazon il pitch di Guava Island, non aveva nemmeno una sceneggiatura. Ma il servizio di streaming ha comprato il progetto ugualmente. “Mi sarei impegnata per qualsiasi cosa prodotta da Donald”, Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, ha detto a Vanity Fair. “Ero certa che qualsiasi cosa avesse voluto approfondire sarebbe stata divertente e rilevante. Donald ha la capacità di creare momenti culturali, e di diffondere messaggi che parlano a tutti”.

La sceneggiatura di Guava Island è stata in seguito scritta dal fratello di Glover, Stephen, e il film è stato girato principalmente a Cuba, in segreto. Oltre a Rihanna, si è unita al cast anche l’attrice Letitia Wright, e il fidato collaboratore di Glover, Hiro Murai, è stato scelto come regista. In un comunicato, Murai ha definito Guava Island come “il sogno folle di una produzione cinematografica”.

Glover ha inizialmente rivelato il film a un piccolo pubblico del Coachella, la notte di giovedì scorso, alla vigilia del suo live come headliner al festival. Il film è apparso in America su Amazon venerdì notte (sabato mattina in Italia).

L’ultimo album di Childish Gambino è Awaken, My Love, del 2016. Il seguito sarà il suo primo lavoro sotto l’etichetta major RCA.