‘Guardiani della Galassia 3’, licenziato il regista James Gunn

Il regista di Guardiani della Galassia James Gunn è stato licenziato dalla produzione del terzo film in uscita, in seguito a una serie di controversi tweet su stupro e pedofilia presumibilmente scritti in passato da Gunn e emersi online.

Gunn ha risposto scrivendo: “Molte persone che hanno seguito la mia carriera sanno che, quando ho iniziato, mi vedevo come un provocatore, facendo film e battute che erano oltraggioie e tabù. Come ho detto pubblicamente molte volte, come io sono cresciuto in quanto peersona, così è successo per il mio lavoro e il mio umorismo”.

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor.

— James Gunn (@JamesGunn) 20 luglio 2018