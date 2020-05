Guardate che ci fa Luca Marinelli insieme a Charlize Theron

In attesa di sapere se Luca Marinelli vincerà il David di Donatello per il suo Martin Eden e di vederlo nel Diabolik dei Manetti Bros., l’edizione americana Vanity Fair ha pubblicato in esclusiva le immagini del nuovo film dell’attore, The Old Guard, prodotto da Netflix.

Il film è la seconda grande esperienza oltreoceano per Marinelli, dopo il ruolo del bandito Primo nella serie Trust diretta da Danny Boyle, e lo vede recitare al fianco di Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor.

Tratto dalla graphic novel omonima di Greg Ruck e Leandro Fernández, The Old Guard racconta di un manipolo di soldati, guidati da una donna di nome Andromaca di Scizia – detta Andy (Theron) –, che sono inspiegabilmente immortali e hanno lavorato come mercenari nel corso dei secoli.

La squadra di Andy è composta da un soldato francese che ha combattuto al fianco di Napoleone (Matthias Schoenaerts) e due ex nemici delle Crociate, che hanno combattuto rispettivamente a fianco degli invasori cristiani (Luca Marinelli) e per le forze musulmane (Marwan Kenzari). Dopo aver scoperto l’esistenza di un nuovo immortale (la marine interpretata da KiKi Layne), il team dovrà combattere per restare unito e mantenere i poteri.

The Old Guard dovrebbe debuttare sulla piattaforma il prossimo 10 luglio.