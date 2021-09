Guarda ORA Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nel primo trailer di ‘Don’t Look Up’

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, alias due astronomi che devono sventare la minaccia di un asteroide che sta per abbattersi sulla Terra, sono i protagonisti del nuovo, attesissimo film di Adam McKay (La grande scommessa, Succession) intitolato Don’t Look Up e in arrivo su Netflix il prossimo 24 dicembre.

Accanto a loro, un cast all-star che vede anche la presenza di Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande e molti altri.

«Adam ha la capacità unica di unire humour e storie senza tempo», ha dichiarato di recente DiCaprio a People Magazine. Ma del progetto si sa ancora pochissimo.

Il film è però già considerato uno dei titoli di punta della prossima Awards Season.

Ecco il primo trailer di Don’t Look Up: