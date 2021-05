Guarda le prime immagini di Lily James nei panni di Pamela Anderson

Sono in rete le prime immagini di Lily James dal set di Pam & Tommy, la miniserie-biopic su Pamela Anderson.

L’attrice di Cenerentola e Mamma Mia! Ci risiamo sulla carta a molti non sembrava la scelta più azzeccata per il ruolo dell’attrice e celebrity che ha cambiato gli anni ’90, grazie soprattutto al ruolo della bagnina di Baywatch.

Ma i primi scatti sembrano dirci che una somiglianza (e una chiara “idea” del personaggio) c’è eccome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipeando (@gossipeandomx)

Pam & Tommy, prodotta da Hulu, sarà diretta da Craig Gillespie, già autore dell’acclamatissimo Tonya con Margot Robbie e dell’imminente Crudelia con Emma Stone. La serie si concentrerà sul matrimonio tra Pam e Tommy Lee (Sebastian Stan, visto di recente in The Falcon and the Winter Soldier) dopo la diffusione del famoso sex tape. Nel cast anche Seth Rogen e Nick Offerman.