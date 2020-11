Guarda la reunion di ‘Harry Potter’ organizzata da Tom Felton

Tom Felton ha organizzato una reunion virtuale del cast della saga per celebrare il 19esimo anniversario dall’uscita del primo film, Harry Potter e la pietra filosofale. E come tutti i fan sanno bene 19 anni non è un periodo casuale, poiché l’epilogo dei Doni della Morte è ambientato esattamente 19 anni dopo la battaglia di Hogwarts.

L’attore 33enne, che interpretava Draco Malfoy, è stato l’anima dell’iniziativa che ha visto partecipare Daniel Radfliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Alfred Enoch (Dean Thomas) e altri volti. Non c’era invece Emma Watson, alias Hermione Granger.

Durante la reunion, il cast ha condiviso storie e aneddoti dai set di uno dei franchise cinematografici di maggior successo di sempre: Rupert Grint in particolare ha raccontato di come non riusciva mai a stare serio durante le scene più cupe.

«Mi veniva da ridere sempre durante le sequenze più inappropriate, il funerale di Silente in questo senso è stato particolarmente brutto», ha detto l’attore. «Per qualche motivo lo trovato molto divertente. E una volta che inizi a ridere, è molto difficile smettere. Avevo una reputazione particolarmente negativa, mi chiamavano Go Again Grint perché dovevo fare ogni cosa una ventina di volte».