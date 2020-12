Guarda il videomessaggio di Natale di Kevin Spacey

«Che Natale sarebbe senza un mio messaggio?». Anche quest’anno Kevin Spacey ha pubblicato un video di auguri natalizi. Questa volta, però, il suo messaggio è dedicato a chi ha sofferto per il coronavirus e l’isolamento. «Molte persone mi hanno contattato e hanno condiviso le loro battaglie», dice l’attore. «È stato un privilegio poter offrire il mio supporto, ma devo dire, francamente, che quest’anno è andato oltre le mie capacità, è più grande di me».

«Purtroppo alcuni mi hanno raccontato che le cose sono andate così male da farli arrivare a pensare di togliersi la vita. E questo è bastato per decidere di avere un approccio completamente diverso. Voglio dare visibilità al loro dolore e dire a chiunque stia soffrendo e stia prendendo in considerazione questa ipotesi: per favore, non fatelo».

«Se ti trovi in un posto in cui non riesci a resistere, se stai soffrendo, se hai bisogno di aiuto, se ti senti in colpa, se stai lottando con la tua identità, se hai le spalle al muro, se senti che non c’è una strada per te, ti prometto che invece esiste. Anche se non lo senti, là fuori ci sono persone che possono aiutarti, non sei solo».