Guarda il trailer di ‘Animali Fantastici 3’

E finalmente disponibile il primo trailer del nuovo capitolo di Animali Fantastici, il cui titolo originale è Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

In questo nuovo episodio, in uscita nel 2022, Silente, interpretato da Jude Law, deve occuparsi del malefico Grindelwald, che vuole prendere il controllo del regno dei maghi. Il terzo capitolo della saga è il primo in cui Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp, a cui è stato chiesto dalla Warner Bros. di lasciare il franchise l’anno scorso, dopo la notizia che aveva perso la causa per diffamazione contro il tabloid britannico che lo accusava di essere un “picchiatore di mogli”.

Alla regia David Yates. Nel cast anche Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams. J.K. Rowling ha scritto la sceneggiatura di Animali Fantastici 3 insieme a Steve Kloves.



Il film sarà nelle sale il 15 aprile 2022.