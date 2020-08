Guarda il trailer del nuovo ‘American Pie’

Avete letto bene, è in arrivo un nuovo capitolo di American Pie. Si chiamerà Girls’ Rules e uscirà in digitale a ottobre per poi arrivare su Netflix. Le protagoniste sono 4 ragazze: «È l’ultimo anno a East Great Falls! Annie, Kayla, Michelle e Stephanie decidono di sfruttare finalmente il loro potere femminile e di riunirsi per ottenere quello che vogliono al loro ultimo anno di liceo» recita la sinossi. «Feste selvagge, avventure sexy e un Stifler portano il calore in questa nuova avventura».

Il film fa parte della nuova serie del franchise iniziata nel 2005.