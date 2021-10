Come riporta Variety, questo sabato al DC Fandome è stato presentato in anteprima il primo trailer ufficiale di The Batman, il nuovo film della serie con Robert Pattinson nei panni del supereroe, Zoë Kravitz in quelli di Catwoman e Colin Farrell che interpreta il Pinguino. A quanto pare il film sarà il capitolo più oscuro e violento della serie, in cui Batman mette in mostra una brutalità che non ha mai avuto nei capitoli precedenti.

Potete guardare il trailer qui sotto: