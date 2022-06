Guarda il primo TikTok di Johnny Depp

Da qualche ora sappiamo che Johnny Depp ha aperto un profilo su TikTok, e che ha raccolto quasi quattro milioni di follower anche senza postare nulla.

E ora arriva il primo video: cioè un ringraziamento ai fan che l’hanno sostenuto durante la causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard. Processo che, come è noto, l’ha visto vincitore.

«A tutti i miei più cari, fedeli e incrollabili supporter» è la dedica di Johnny ai fan nel testo che accompagna il video su Instagram. «Siamo stati insieme ovunque, abbiamo visto qualsiasi cosa. Abbiamo percorso lo stesso cammino. Abbiamo fatto insieme le cose che andavano fatte, perché voi mi avete sempre avuto a cuore».

«E ora andremo avanti insieme», prosegue il messaggio. «Voi siete, come sempre, i miei datori di lavoro, e ancora una volta non so in che modo ridurmi per dirvi grazie, quindi vi dico semplicemente: grazie. Con tutto il mio amore e rispetto, JD».

Dopo tutte le analisi sulla causa che ha tenuto in scacco i media per settimane, ci si chiede se ora la carriera di Johnny riprenderà il volo dopo il verdetto favorevole (e anni di brusco arresto: vedi la cancellazione dalla saga Animali fantastici).

Ecco il video di TikTok condiviso da Depp anche su Instagram: