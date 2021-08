Guarda il primo teaser del nuovo film di Paolo Sorrentino

In È stata la mano di Dio il regista e sceneggiatore Premio Oscar racconta la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

Il film arriva su Netflix il 15 dicembre, e in alcuni cinema selezionati dal 24 novembre.