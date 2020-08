Guadagnino fuori concorso a Venezia con ‘Fiori, Fiori, Fiori!’

Luca Guadagnino: «La mia serie teen per chi come me si è sempre sentito fuori posto»

Posted in: Interviste TV

Fra il «triste capitolo» di Trump e il remake di ‘Scarface’, «una versione senza tempo», il regista racconta 'We Are Who We Are', il suo primo lavoro televisivo (a ottobre su Sky). Ma non ditegli che sembra 'Chiamami col tuo nome'