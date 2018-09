‘Gomorra’, in arrivo il film prequel su Ciro ‘l’Immortale’

Ciro l’Immortale ‘sta turnann’. E no, non ci riferiamo al fatto che Marco D’Amore ha diretto alcune puntate della quarta stagione di Gomorra ma alla notizia (diffusa da Deadline) di un prequel dedicato al suo personaggio, morto alla fine della terza stagione.

Ovviamente sarà lo stesso D’Amore (chi altro?) a dirigere e interpretare il film, prodotto da Cattleya, che attualmente ha il titolo provvisorio di Immortale (Immortal).

Lo scrittore di Gomorra, Leonardo Fasoli (che ha lavorato anche alle serie Zero Zero Zero) sta attualmente lavorando alla sceneggiatura del film in lingua italiana, che i produttori sperano di girare nel primo trimestre del 2019. A distribuirlo sarà Vision Distribution, che ha già portato Gomorra al cinema prima della messa in onda su Sky Atlantic.

I dettagli della trama sono top secret, ma il film dovrebbe seguire la formazione di Di Marzio che è sopravvissuto a un terribile terremoto da bambino ed è diventato un temuto sicario della mafia e mentore di Gennaro Savastano. Un assassino spietato ma torturato che è uno dei più convincenti personaggi del piccolo schermo degli ultimi anni.

“Marco ha fatto un ottimo lavoro dirigendo diversi episodi della quarta serie di Gomorra” ha spiegato il produttore di Cattleya, Riccardo Tozzi “Questo film mostrerà come Ciro Di Marzio divenne “Immortale” e il suo approccio al clan dei Savastano. È importante ricordare che lo stesso terremoto del 1980 a cui è sopravvissuto da bambino ha contribuito a far rinascere la camorra in Campania, quindi c’è un parallelo nelle loro storie”.

Nel frattempo D’Amore è impegnato nella produzione della commedia Dolcissime e sarà prossimamente nel cast del film Drive Me Home con Jennifer Ulrich, Lous Castel e Vinicio Marchioni.