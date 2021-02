Golden Globe 2021, le nomination: è l’anno delle donne (ma stavolta per davvero)

Nel manuale Cencelli della nuova Hollywood – inclusiva, minoritaria, diversa (nel senso di diversity) – le donne battono le etnie. Brutto dirlo così, ma ormai si pesano le quote, quando si tratta di nomination e statuette. E le candidature per la 78esima edizione dei Golden Globe parlano, nel bene e nel male, la lingua della nuova industria. Sono tre su cinque le candidate donne nella cinquina dei migliori registi: la favorita Chloé Zhao di Nomadland, già vincitrice del Leone d’oro a Venezia 77 e Regina King ed Emerald Fennell, che, in quanto esordienti (la prima con One Night in Miami…, la seconda con Promising Young Woman), mettono a segno un vero e proprio primato.

Restano invece esclusi molti nomi dati per sicuri, soprattutto black: da Zendaya e John David Washington, protagonisti del film Netflix Malcolm & Marie, a Spike Lee col suo Da 5 Bloods – Come fratelli (sempre Netflix), che sembrava uno dei favoriti della Awards Season. E anche un altro titolo Netflix di punta, Ma Rainey’s Black Bottom, non riesce a finire tra i migliori film drammatici, nonostante le candidature ai protagonisti Viola Davis e Chadwick Boseman (quest’ultima postuma).

Annunciate da Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson, le candidature dell’annata 2021 vedono trionfare i titoli dati per sicuri. I film con il maggior numero di candidature sono Mank di David Fincher e Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin (entrambi Netflix) insieme a One Night in Miami… di Regina King (Amazon Studios), mentre tra le serie tv trionfano La regina degli scacchi (Netflix), The Crown (Netflix) e The Undoing – Le verità non dette (HBO, da noi su Sky).

La cerimonia, che è slittata a causa della pandemia, si terrà il 28 febbraio e sarà condotta dalle veterane dei Golden Globe Tina Fey e Amy Poehler, che però non si troveranno sullo stesso palco: Fey sarà in diretta dalla Rainbow Room (in cima al Rockefeller Center) a New York City, mentre Poehler sarà nel luogo tradizionale dell’evento, il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills.

Ecco tutte le candidature:



Miglior film – commedia o musical

Borat – Seguito di film cinema

Hamilton

Music

Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani

The Prom

Miglior film drammatico

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

Il processo ai Chicago 7



Miglior attrice in un film drammatico

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Miglior attore in un film drammatico

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Tahar Rahim – The Mauritanian

Miglior attrice in un film – commedia o musical

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema

Kate Hudson – Music

Michelle Pfeiffer – French Exit

Rosamunde Pike – I Care a Lot

Anja Taylor-Joy – Emma.



Miglior attore in un film – commedia o musical

Sacha Baron Cohen – Borat – Seguito di film cinema

James Corden – The Prom

Lin-Manuel Miranda – Hamilton

Dev Patel – La vita straordinaria di David Copperfield

Andy Samberg – Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani

Miglior attrice non protagonista in un film

Glenn Close – Elegia americana

Olivia Colman – The Father

Jodie Foster – The Mauritanian

Amanda Seyfried – Mank

Helena Zengel – Notizie dal mondo

Miglior attore non protagonista in un film

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluyya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – The Little Things

Bill Murray – On The Rocks

Leslie Odom Jr. – One Night in Miami…



Miglior regista

Emerald Fennell – Promising Young Woman

David Fincher – Mank

Regina King – One Night in Miami…

Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7

Cholé Zhao – Nomadland

Miglior sceneggiatura

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Jack Fincher – Mank

Aaron Sorkin – Il processo ai Chicago 7

Christopher Hampton, Florian Zeller – The Father

Cholé Zhao – Nomadland

Miglior film d’animazione

The Croods – Una nuova era

Onward – Oltre la magia

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers



Miglior film straniero

Un altro giro (Danimarca)

La Llorona (Francia/Guatemala)

La vita davanti a sé (Italia)

Minari (USA)

Two of Us (USA/Francia)

Miglior colonna sonora

Alexandre Desplat – The Midnight Sky

Ludwig Göransson – Tenet

James Newton Howard – Notizie dal mondo

Atticus Ross, Trent Reznor – Mank

Jon Batiste, Atticus Ross, Trent Reznor – Soul

Miglior canzone originale

Fight for You – Judas and the Black Messiah

Hear My Voice – Il processo ai Chicago 7

Io sì (Seen) – La vita davanti a sé

Speak Now – One Night in Miami…

Tigress & Tweed – The United States vs. Billie Holiday



Miglior serie drammatica

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Miglior serie comedy o musical

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Miglior miniserie o film tv

Normal People

La regina degli scacchi

Small Axe

The Undoing – Le verità non dette

Unorthodox

Miglior attrice in una miniserie o in un film tv

Cate Blanchett – Mrs. America

Daisy Edgar-Jones – Normal People

Shira Haas – Unorthodox

Nicole Kidman – The Undoing – Le verità non dette

Anya Taylor-Joy – La regina degli scacchi

Miglior attore in una miniserie o in un film tv

Bryan Cranston – Your Honor

Jeff Daniels– Sfida al presidente – The Comey Rule

Hugh Grant – The Undoing – Le verità non dette

Ethan Hawke – The Good Lord Bird

Mark Ruffalo – Un volto, due destini (I Know This Much Is True)



Miglior attrice in una serie drammatica

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Emma Corrin – The Crown

Laura Linney – Ozark

Sarah Paulson – Ratched

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman – Ozark

Josh O’Connor – The Crown

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Al Pacino – Hunters

Matthew Rhys – Perry Mason

Miglior attrice in una serie comedy

Lily Collins – Emily in Paris

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Elle Fanning – The Great

Jane Levy – Lo straordinario mondo di Zoey

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek



Miglior attore in una serie comedy

Don Cheadle – Black Monday

Nicholas Hoult – The Great

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Ramy Youssef – Ramy

Miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film tv

Gillian Anderson – The Crown

Helena Bonham Carter – The Crown

Julia Garner – Ozark

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Cynthia Nixon – Ratched



Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv

John Boyega – Small Axe

Brendan Gleeson – Sfida al presidente – The Comey Rule

Daniel Levy – Schitt’s Creek

Jim Parsons – Hollywood

Donald Sutherland – The Undoing – Le verità non dette