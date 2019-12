Golden Globe 2020, tutte le nomination

Le nomination per la 77esima edizione dei Golden Globe sono state annunciate da Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi. Il film con il maggior numero di candidature – sei – è Storia di un matrimonio, seguono The Irishman e C’era una volta a… Hollywood nominati in cinque categorie e Joker e I due papi, che concorrono rispettivamente per quattro globi. Netflix batte HBO 17 a 15. La cerimonia si terrà il 5 gennaio al Beverly Hilton e sarà condotta ancora una volta da Ricky Gervais.

Ecco tutte le candidature:



Miglior attore in una miniserie o in un film tv

Christopher Abbott (Catch-22)

Sacha Baron Cohen (The Spy)

Russell Crowe (The Loudest Voice – Sesso e potere)

Jared Harris (Chernobyl)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Miglior attrice in una miniserie o in un film tv

Kaitlyn Dever (Unbelievable)

Joey King (The Act)

Helen Mirren (Caterina La Grande)

Merritt Wever (Unbelievable)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)



Miglior miniserie o film tv

Catch-22 (Hulu)

Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

Unbelievable (Netflix)

Miglior attrice non protagonista in una serie, miniserie o film tv

Patricia Arquette (The Act)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Toni Collette (Unbelievable)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Emily Watson (Chernobyl)

Miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv

Alan Arkin (Il Metodo Kominsky)

Kieran Culkin (Succession)

Andrew Scott (Fleabag)

Stellan Skarsgård (Chernobyl)

Henry Winkler (Barry)



Miglior serie – commedia o musical

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon)

Il Metodo Kominsky (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

The Politician (Netflix)

Miglior film straniero

The Farewell – Una bugia buona

Dolor y Gloria

Ritratto della giovane in fiamme

Parasite

Les Misérables

Miglior sceneggiatura

Noah Baumbach (Marriage Story)

Bong Joon-ho and Han Jin-won (Parasite)

Anthony McCarten (I due papi)

Quentin Tarantino (C’era una volta a…Hollywood)

Steven Zaillian (The Irishman)

Miglior canzone originale

Beautiful Ghosts (Cats)

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Into the Unknown (Frozen II)

Spirit (Il re leone)

Stand Up (Harriet)



Miglior attore non protagonista

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (C’era una volta a…Hollywood)

Miglior attrice non protagonista

Kathy Bates (Richard Jewell)

Annette Bening (The Report)

Laura Dern (Marriage Story)

Jennifer Lopez (Le ragazze di Wall Street)

Margot Robbie (Bombshell)

Miglior attore in un film – commedia o musical

Daniel Craig (Cena con delitto – Knives Out)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Leonardo DiCaprio (C’era una volta a… Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (Dolemite Is My Name)



Miglior film d’animazione

Frozen II

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Missing Link

Toy Story 4”

Il re leone

Miglior attore in un film drammatico

Christian Bale (Le Mans ’66 – La grande sfida)

Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (I due papi)

Miglior attrice in un film – commedia o musical

Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona)

Ana de Armas (Cena con delitto – Knives Out)

Cate Blanchett (Che fine ha fatto Bernadette?)

Beanie Feldstein (La rivincita delle sfigate)

Emma Thompson (E Poi c’è Katherine)



Miglior serie drammatica

Big Little Lies (HBO)

The Crown (Netflix)

Killing Eve (BBC America)

The Morning Show (Apple TV +

Succession (HBO)

Miglior film – commedia o musical

C’era una volta a… Hollywood

Jojo Rabbit

Cena con delito – Knives Out

Rocketman

Dolemite Is My Name

Miglior film drammatico

The Irishman

Marriage Story

1917

Joker

I due papi