Gli Oscar verranno rinviati?

La 93esima edizione degli Oscar è teoricamente in programma per il prossimo 28 febbraio, ma potrebbe essere rinviata a causa del coronavirus. Lo rivela Variety, che spiega come i piani per la serata sono ancora in alto mare, e che «è probabile che tutto venga rinviato».

La decisione dipende dall’incertezza della situazione dei cinema americani: moltissimi film sono stati rinviati, e nonostante le nuove regole (temporanee) dell’Academy ammettano anche i film non usciti in sala per sette giorni, potrebbe non essere sufficiente. «È impossibile prevedere la situazione», ha detto il presidente dell’Academy David Rubin. «Sappiamo che vogliamo celebrare i film, ma non sappiamo che forma avrà la cerimonia».