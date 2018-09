‘Gli Incredibili 2’, il video backstage di Bebe Vio al doppiaggio

Sono passati più di dieci anni da quando Sindrome viene sconfitto grazie al piccolo Jack-Jack, in una scena in cui il mantello del suo costume resta impigliato al suo jet, che esplode distruggendo la casa della famiglia Parr. Eppure la famiglia è più unita che mai.

Gli Incredibili è stato un successo planetario, oltre ad aver vinto l’Oscar come migliore film d’animazione nel 2005. E secondo lo sceneggiatore e regista Brad Bird non è solo merito dei super poteri dei suoi personaggi. “Mi sono reso conto di provare più interesse nei confronti della dinamica della famiglia Parr che delle sue avventure contro i criminali”, afferma Bird. “La gente si rispecchia in questi personaggi ed è per questo che li ama tanto. Perché in fondo, Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 raccontano la storia di una famiglia”.

Nel nuovo capitolo, Helen diventa la testimonial di una campagna che mira a recuperare il consenso intorno ai super eroi, mentre Bob resta in casa per occuparsi della “normale” quotidianità della sua famiglia, composta da Violetta, Flash e dal piccolo Jack-Jack… i cui poteri verranno presto rivelati. Bird spiega che Gli Incredibili 2 sono focalizzati sul personaggio di Helen. “Volevo che questo nuovo capitolo fosse incentrato su Helen”, dice. “E mi intrigava l’idea di analizzare il modo in cui Bob reagisce a questa questa novità, assumendosi tutte le sue responsabilità di padre”.

Ovviamente c’è un nuovo cattivo e, niente paura, torna anche Edna. Ma ci sono anche un serie di character nuovi di zecca: a partire da gli aspiranti super eroi, come Voyd, doppiata nella versione italiana da Bebe Vio, a cui è dedicato il backstage che trovate in apertura al pezzo. Giovane con una vera e propria venerazione per Elastigirl, Voyd può deviare e manipolare gli oggetti intorno a sé, creando vuoti che consentono agli oggetti di apparire e scomparire.