Giulia De Lellis debutterà al cinema come attrice. L’ha comunicato la stessa influencer ai suoi quasi cinque milioni di follower su Instagram. «Prossimamente al cinema, sì, avete capito bene anche voi!», si limita ad annunciare lei. Svelando solo che tra i protagonisti del misterioso progetto ci sarà Fabio Volo.

Si scopre poi, grazie ad alcune foto dal set pubblicate dal settimanale Chi, che il film sarà molto più autobiografico di quanto si creda. Confermata la presenza di Volo, oltre a quella di Nino Frassica. Il titolo del film è invece Genitori vs influencer, e la regia è di Michela Andreozzi, attrice comica e già dietro la macchina da presa per le commedie al femminile Nove lune e mezza e Brave ragazze. Considerato il titolo, Giulia De Lellis non poteva che interpretare sé stessa.

Volto di Uomini e donne e Grande Fratello Vip, ma anche autrice del bestseller Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), in cui raccontava il tradimento dell’ex fidanzato Andrea Damante e con cui ha venduto oltre 100mila copie, De Lellis è una delle influencer più seguite e contestate d’Italia. E pure l’esordio al cinema, si pensa nel 2021, non mancherà di attirare critiche.