Giorgio Tirabassi, malore durante la presentazione del suo film: è grave

Giorgio Tirabassi è stato colto da un malore durante la presentazione del suo primo film da regista, Il Grande Salto, al Centro Congressi di Civitella Alfedena (L’Aquila) intorno alle 21. Le ricostruzioni locali parlano di un probabile infarto: le sue condizioni sono gravi.

L’attore romano, 59 anni, che all’inizio della carriera ha fatto parte della compagnia di Gigi Proietti, ma è diventato celebre per molte fiction tv come Distretto di Polizia, Ultimo e Paolo Borsellino ed ha lavorato anche con registi come Ettore Scola a Carlo Mazzacurati, è stato subito soccorso da alcuni medici presenti in sala. Poi è stato assistito dal personale sanitario del 118 di Castel di Sangro, che ha portato Tirabassi all’ospedale di Avezzano per le cure necessarie.