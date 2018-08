Fox produrrà un nuovo film dei Simpson

A più di 10 anni di distanza dall’uscita di I Simpson – il film, 20th Century Fox progetta di far tornare in sala i Simpson con una nuova pellicola. Oltre a Homer e famiglia, inoltre, il network ha intenzione di produrre anche un film dei Griffin. Secondo la ricostruzione del Wall Street Journal, entrambi i progetti mescoleranno l’animazione con scene in live action.

«Siamo davvero all’inizio della preparazione», ha dichiarato Al Jean, lo showrunner dei Simpson. «Non vogliamo fare il film solo per i soldi, ci teniamo che sia fantastico. Io personalmente non credo che abbiamo bisogno di un altro lungometraggio… a meno che non sia magnifico!»

I Simpson – Il film uscì nel 2007 e fu tanto un trionfo al botteghino quanto una fatica per Groening e il suo team. «Ci abbiamo messo quattro anni e ci ha quasi ucciso», ha detto Groening nel 2013 durante una conferenza all’UCLA, «il film rubava animatori allo show, è stato molto difficile».