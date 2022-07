‘Fire of Love’: guarda in anteprima il trailer di questo incredibile documentario

«La più grande storia d’amore e lava mai raccontata», l’ha definita Rolling Stone US. Arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 agosto, preceduto da un tour di anteprime nelle arene estive, Fire of Love, un documentario sorprendente e toccante prodotto da National Geographic Documentary di cui vi mostriamo il trailer in esclusiva.

Al centro del racconto ci sono gli scienziati Katia e Maurice Krafft, che hanno amato due cose nella vita: il proprio partner e i vulcani. Per vent’anni, la coraggiosa coppia di vulcanologi ha girato il pianeta inseguendo eruzioni e documentando le sue scoperte. E proprio in un’esplosione vulcanica, nel 1991, Katia e Maurice hanno perso la vita, lasciando un’eredità che ha arricchito per sempre le nostre conoscenze sul mondo naturale.

La regista Sara Dosa ha realizzato una celebrazione lirica dello spirito avventuroso di questi due impavidi scienziati, attingendo al loro spettacolare archivio. Fire of Love racconta una storia di creazione e di distruzione primordiali, la storia d’amore fra due pionieri della vulcanologia e le loro spedizioni scientifiche fra i misteri del pianeta, attraverso alcune delle immagini più spettacolari mai filmate sui vulcani.

Qui il poster italiano del film: