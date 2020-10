‘FERRO’: guarda il teaser del documentario su Tiziano Ferro

È online il teaser trailer di FERRO, il documentario su Tiziano Ferro disponibile su Amazon Prime Video dal prossimo 6 novembre. Girato tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove il cantautore vive ormai da qualche anno, il film vuole svelare la persona dietro il personaggio, l’uomo lontano dai riflettori, mostrando i successi ma anche le cadute lungo questi vent’anni di carriera. Prodotto da Banijay Italia e diretto da Beppe Tufarulo, FERRO sarà ricco di immagini mai viste prima, compresi interviste e filmati che riguardano gli aspetti e le persone più vicine alla sfera privata dell’artista di latina.

«Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro», ha dichiarato Tiziano in una nota ufficiale. «La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni. FERRO per me è questo, un altro tassello alla luce dei miei 40 anni. Un po’ storia, un po’ diario, un po’ terapia, un po’ testamento. Di certo celebrazione di un sogno».

Ecco il teaser di FERRO: