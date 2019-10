Fabio Rovazzi e Will Smith hanno condiviso la stessa stanza d’albergo

Qualche problemino con gli hotel ce lo abbiamo avuto tutti. Wi fi non funzionante, letti singoli che invece erano matrimoniali, cose così. Decisamente più grave quando la prenotazione viene sovrapposta a quella di un altro ospite, e magari tocca pure dividere la stanza. È questo il nuovo sketch di Rovazzi, che ha passato una notte con Will Smith in un hotel di Budapest dopo l’anteprima di Gemini Man, film di Ang Lee nelle sale dal 10 ottobre: «Raga, non so come sia possibile ma c’è Will dentro la mia stanza». Trovate il video qui sopra.

Spoiler: i due sono diventati amici.