Ezra Miller: «Soffro di complessi problemi di salute mentale»

Ezra Miller ha rotto il silenzio sulla serie di disturbanti comportamenti di cui si è reso protagonista negli ultimi anni. L’attore, celebre per il ruolo di Credence nella saga Animali fantastici, ha rilasciato una dichiarazione a Variety, ammettendo di soffrire di «complessi problemi di salute mentale».

«Avendo da poco attraversato un periodo di forte crisi, ho finalmente compreso di soffrire di complessi problemi di salute mentale e per questa ragione ho iniziato a farmi aiutare da uno specialista» ha spiegato Miller. «Voglio scusarmi con tutti coloro che ho allarmato o sconvolto con il mio comportamento. Sono pronto a fare tutto il necessario per tornare ad aver uno stile di vita sano, sicuro e produttivo».

Negli ultimi anni sono stati parecchi i casi di cronaca che hanno coinvolto l’attore. La scorsa primavera Miller è stato arrestato per ben due volte alle Hawaii, la prima per disturbo alla quiete e molestie (con tanto di ordine restrittivo chiesto nei suoi confronti da parte di una coppia che avrebbe subito aggressioni), la seconda per un’aggressione di secondo grado ai danni di una donna. Nell’aprile 2020 è circolato sui social media un filmato dell’attore in cui metteva le mani al collo di una donna in un bar islandese, mentre lo scorso giugno i genitori della diciottenne Tokata Iron Eyes hanno richiesto un ordine di protezione nei confronti della figlia. In ultimo, Miller è stato accusato di furto in Vermont per aver rubato bottiglie di alcolici da una residenza in cui i proprietari non erano presenti.

Miller sarà il protagonista del prossimo The Flash, previsto al cinema per il 23 giugno 2023.