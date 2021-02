Emma Watson ha smesso di recitare?

Emma Watson vorrebbe già andare in pensione. Che l’ex Hermione di Harry Potter abbia intenzione di smettere di recitare a soli 30 anni è un rumour che circola da un po’. E ora è l’inglese Daily Mail a buttare benzina sul fuoco: l’agente di Emma dice che la carriera dell’attrice è “a riposo”, scrive, perché Watson si starebbe concentrando sulla relazione con il fidanzato Leo Robinton.

Arriva adesso la stessa Emma, tramite il suo manager, a rispondere ai rumour: «I profili social di Emma sono inattivi, ma la sua carriera non è affatto in letargo», fa sapere Jason Weinberg, che la rappresenta per Untitled Entertainment, al magazine Entertainment Weekly.

Le voci sul baby pensionamento della star si sono fatte sentire a un anno dall’ultima apparizione sullo schermo dell’attrice, in Piccole donne. Dopo il boom con la saga tratta da J.K. Rowling e film come Bling Ring e La bella e la bestia, Emma si è fermata all’adattamento di Greta Gerwig del classico di Louisa May Alcott, e al momento non ha nessun progetto all’orizzonte.