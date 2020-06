Emma Watson con la comunità transgender: «Il mondo vi rispetta e vi ama per quello che siete»

Non smettono di far discutere le dichiarazioni della scrittrice J.K. Rowling sulla comunità transgender. Dopo aver twittato alcune frasi («conosco e amo le persone transgender, ma cancellare il concetto di sesso impedisce a molti di discutere delle proprie vite e aver approfondito il suo pensiero») e aver pubblicato una nota sul suo sito ufficiale dopo le polemiche, ora gli attori che hanno interpretato i suoi personaggi più famosi stanno rispondendo sul tema.

Dopo Daniel Radcliffe, che si è schierato contro quanto detto dalla Rowling, anche Emma Watson ha mostrato la sua solidarietà alla comunità: «Voglio dire a tutte le persone transgender che mi seguono che il mondo vi vede, vi rispetta e vi ama per quello che siete. Le persone transgender hanno il diritto di vivere le proprie vite senza che qualcuno gli dica costantemente chi possono o non possono essere».

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are.

