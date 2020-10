Emily Ratajkowski è incinta: «Non vogliamo sapere il sesso del bebè: ce lo dirà a 18 anni»

È Vogue America a dare la notizia: Emily Ratajkowski è incinta. Ma la vera notizia è un’altra. Il sottotitolo del servizio di copertina, accompagnato dal corto di Lena Dunham Who Will You Be?, è «Perché non voglio rivelare il sesso di mio figlio».

«Quando io e mio marito (il produttore Sebastian Bear-McClard, ndr) diciamo ai nostri amici che sono incinta, la loro prima domanda è quasi sempre: “Sapete già se sarà maschio o femmina?”», racconta Ratajkowski. «Ci piace rispondere che non sapremo il sesso di nostro figlio fino a quando non avrà 18 anni: sarà lui o lei a farcelo sapere allora. A quel punto tutti ridono, ma questa battuta nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi – o di cosa – stia crescendo nella mia pancia».

Nell’intervista a Vogue America, “Emrata” – come la chiamano i suoi 26,9 milioni di follower su Instagram – si confida anche sulla gravidanza: «Sono completamente impotente di fronte a questo momento: come cambierà il mio corpo, chi sarà mio figlio. E mi sento anche totalmente indifesa. Ma, invece di avere paura, provo una specie di senso di pace. Sto già imparando moltissimo dalla persona che ho nel mio corpo. Sono piena di meraviglia».